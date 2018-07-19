Ana muhalefet

CHP karıştı... Parti içindeki muhalifler, 24 Haziran'daki seçim hezimetinin ardından Muharrem İnce'nin etrafında toplandı. Olağanüstü kurultay için imza kampanyası başlatıldı. CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ve eski milletvekili İlhan Cihaner'in başını çektiği partinin sol kanadını temsil eden isimler de kurultay taleplerine katıldı. İmza sayısının dün öğlen saatleri itibariyle 500'e ulaştığı açıklandı.
BAŞARISIZLIK...
Ancak genel merkez, kurultay talebine 120 delegenin imza verdiğini vurguladı. Kendilerine "Gelecek İçin Biz" adını veren grup ise dün yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu ve yönetime sert eleştirilerde bulundu: "24 Haziran seçim sonuçları CHP'de uzun döneme yayılmış siyasetsizliğin eseridir. Hal böyleyken Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetimi, bugünkü siyaset anlayışını sürdürmekte ısrarlıdır. Yeni bir siyasete olan ihtiyaç her zamankinden daha fazladır. Genel Merkezimiz seçim sonrası kapsamlı bir muhasebe yapmaya olanak verecek bir olağanüstü Kurultay toplanmasını, Yerel Seçimleri gerekçe göstererek reddetmiştir. Oysa biliyoruz ki; mevcut siyasi yöntemler ve yaklaşımla yerel seçimlerin başarısızlıkla sonuçlanması kaçınılmazdır..."
BAŞDANIŞMANI İSTİFA ETTİ
Kılıçaroğlu'na bir darbe de Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay'dan geldi. "CHP'de değişmeli, yeniden halkımıza umut vermeli ve iktidar yürüyüşüne başlamalıdır" diyen Oktay görevinden istifa etti. CHP liderinin daha önce de Ali Arif Özzeybek adlı başdanışmanı, sert eleştirilerde bulunarak görevinden istifa etmişti.
Kılıçdaroğlu, kurultay çağrısına yine kulaklarını tıkadı.
72 CHP'Lİ İÇİN SUÇ DUYURUSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada kendisine ilişkin hakaret içeren karikatür paylaşan Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca, CHP'nin grup toplantısında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı. Bu arada Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'ndaki bir şirkete milyonlarca dolar gönderdiğini iddia eden Kılıçdaroğlu'nun 359 bin lira tazminat ödemesi kararlaştırıldı.
BAŞARISIZLIK...
Ancak genel merkez, kurultay talebine 120 delegenin imza verdiğini vurguladı. Kendilerine "Gelecek İçin Biz" adını veren grup ise dün yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu ve yönetime sert eleştirilerde bulundu: "24 Haziran seçim sonuçları CHP'de uzun döneme yayılmış siyasetsizliğin eseridir. Hal böyleyken Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetimi, bugünkü siyaset anlayışını sürdürmekte ısrarlıdır. Yeni bir siyasete olan ihtiyaç her zamankinden daha fazladır. Genel Merkezimiz seçim sonrası kapsamlı bir muhasebe yapmaya olanak verecek bir olağanüstü Kurultay toplanmasını, Yerel Seçimleri gerekçe göstererek reddetmiştir. Oysa biliyoruz ki; mevcut siyasi yöntemler ve yaklaşımla yerel seçimlerin başarısızlıkla sonuçlanması kaçınılmazdır..."
BAŞDANIŞMANI İSTİFA ETTİ
Kılıçaroğlu'na bir darbe de Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay'dan geldi. "CHP'de değişmeli, yeniden halkımıza umut vermeli ve iktidar yürüyüşüne başlamalıdır" diyen Oktay görevinden istifa etti. CHP liderinin daha önce de Ali Arif Özzeybek adlı başdanışmanı, sert eleştirilerde bulunarak görevinden istifa etmişti.
Kılıçdaroğlu, kurultay çağrısına yine kulaklarını tıkadı.
72 CHP'Lİ İÇİN SUÇ DUYURUSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada kendisine ilişkin hakaret içeren karikatür paylaşan Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca, CHP'nin grup toplantısında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı. Bu arada Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'ndaki bir şirkete milyonlarca dolar gönderdiğini iddia eden Kılıçdaroğlu'nun 359 bin lira tazminat ödemesi kararlaştırıldı.
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