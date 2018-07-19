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TIR'ları davasında eski Başkanı Albay Burhanettin Cihangiroğlu tutuklandı

TIR’larının ve İstanbul’da yasadışı şekilde durdurulması olayı ile ilgili açılan davada sanık olan ve Ankesör üzerinden 2014 günü imamları ile irtibat kurduğu ileri sürülen eski Başkanı Albay Burhanettin Cihangiroğlu savcılıktaki işlemlerinin tamamlanması ardından sevkedildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine konuldu.

MİT TIRları davasında kritik isim tutuklandı!
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından yürütülen ankesör soruşturması kapsamında imamları ile ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurduğu yönünde yapılan tespit ardından Emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu Ankara'da gözaltına alınmıştı.

Cihangiroğlu'nun iki TIR'ının durdurulması (1-19 Ocak 2014) olayı arasında yani 2014'te sevk edildiği Ankara'da örgüt ankesöründen arandığı iddia edilmişti.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK
Emniyetteki işlemleri ardından savcılısevk edilenlen Cihangiroğlu'nun sorgusu tamamlandı. Şüpheli Burhanettin Cihangiroğlu işlemleri ardından tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Cihangiroğlu, tutuklanarak cezaevine konuldu. Cihangiroğlu hem Yargıtay'da görülen MİT TIR'ları davasında hem de ıslak imza kumpası davasında sanık olarak yargılanıyor.
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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe 11:02
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