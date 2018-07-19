2012'ye kadar dövizli askerlerin, 2014'e kadar da yurt içi bedellilerin gittiği Burdur'da esnaf, temel eğitimin kaldırılmasıyla ciddi gelir kaybına uğradı.

"UMUT EDİYOR BEKLİYORDUK"

Bedellilerin yeniden zorunlu göreve tabi tutulacak olması Burdur esnafını heyecanlandırdı. Burdur Ticaret Sanayi Odası (BUTSO) Başkanı Yusuf Keyik, "Bu gelişme ekonomimizin canlanması açısından Burdur'a ciddi bir katkı sağlayacak. Burdur halkı, esnafı, sanayici iş adamları ve iş dünyası olarak çok memnun olduk. Hala bedelli askerlik zamanlarımızı arıyor, umut ediyor, bekliyorduk" dedi.