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Bedelli askerliğe en çok sevindi

te 28 gün askerlik yapma şartına en çok sevinen il oldu. Daha önceki dönemlerde bedelli askerlik yapanların Burdur'da görev yapması bölge esnafını heyecanlandırdı.

Bedelli askerliğe en çok o il sevindi

2012'ye kadar dövizli askerlerin, 2014'e kadar da yurt içi bedellilerin gittiği 'da esnaf, temel eğitimin kaldırılmasıyla ciddi gelir kaybına uğradı.

"UMUT EDİYOR BEKLİYORDUK"

Bedellilerin yeniden zorunlu göreve tabi tutulacak olması Burdur esnafını heyecanlandırdı. Burdur Ticaret Sanayi Odası (BUTSO) Başkanı Yusuf Keyik, "Bu gelişme ekonomimizin canlanması açısından Burdur'a ciddi bir katkı sağlayacak. Burdur halkı, esnafı, sanayici iş adamları ve iş dünyası olarak çok memnun olduk. Hala bedelli askerlik zamanlarımızı arıyor, umut ediyor, bekliyorduk" dedi.

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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe 09:53
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