Türkiye Adnan Oktar soruşturmasına odaklandı. Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheliler dün adliyeye çıkarıldı. Adnan Oktar'a bine yakın soru soruldu. Üç avukatı bulunan Oktar, yazılı ifadesinde hakkındaki cinsel taciz, kara para aklama, tecavüz ve casusluk gibi suçlamaları reddetti. Dosyada ise 200 mağdur, üç itirafçı ve çok sayıda gizli tanık vardı. Örgütle ilgili incelemeler derinleştikçe şok edici detaylar da çıktı.
Kulp kedisi
Adnan Oktar ve çetesi dün adliyeye çıkarıldı. Kedicikler her şeyi anlattı. Soruşturmada ise yeni bilgilere ulaşıldı. Buna göre örgütte İtbiar ve İftira Grubu vardı. Bunlar örgütten ayrılan kişiler hakkında iftira, karalama ve itibarsızlaştırma içerikli 1 milyon adet e-posta attı!
Türkiye Adnan Oktar soruşturmasına odaklandı. Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheliler dün adliyeye çıkarıldı. Adnan Oktar'a bine yakın soru soruldu. Üç avukatı bulunan Oktar, yazılı ifadesinde hakkındaki cinsel taciz, kara para aklama, tecavüz ve casusluk gibi suçlamaları reddetti. Dosyada ise 200 mağdur, üç itirafçı ve çok sayıda gizli tanık vardı. Örgütle ilgili incelemeler derinleştikçe şok edici detaylar da çıktı.
Etiketler: Adnan Oktar
- 19 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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