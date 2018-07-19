Kulp kedisi

Adnan Oktar soruşturmasına odaklandı. Kamuoyundaolarak bilinen Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheliler dün adliyeye çıkarıldı. Adnan Oktar'a bine yakın soru soruldu. Üç avukatı bulunan Oktar, yazılı ifadesinde hakkındaki cinsel taciz, kara para aklama, tecavüz ve casusluk gibi suçlamaları reddetti. Dosyada ise 200 mağdur, üç itirafçı ve çok sayıda gizli tanık vardı. Örgütle ilgili incelemeler derinleştikçe şok edici detaylar da çıktı.