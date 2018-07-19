Kılıçdaroğlu'nun ödemesi gereken tazminat miktarı 829 bin 50 lira

Muğla'da 5 Haziran 2009'daki mitingde yaptığı hakaretler nedeniyle 4 bin TL manevi tazminata mahkûm oldu.Ağustos 2010'da Bayburt ve Gümüşhane'deki mitingleride kullandığı ifadeler nedeniyle 13 bin lira manevi tazminata mahkum oldu.TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşması nedeniyle 7 bin TL tazminata mahkum oldu.4 ayrı davada 20 bin lira tazminata mahkum oldu.Erdoğan'a "Hain" ifadesi nedeniyle 20 bin TL'ye mahkûm oldu., 7 bin 500 lira manevi tazminat kazandı.Erdoğan, 10 bin lira manevi tazminat kazandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 bin lira manevi tazminat kazandı.Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kılıçdaroğlu hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.Erdoğan, CHP'nin TBMM Grup Toplantısı ile bazı mitinglerinde, "kendisi ve ailesi hakkında 'montaj, şantaj çetesinin' uydurduğu, kayda alınması, ifşası, yayılması suç teşkil eden kasetleri esas alarak, iftirada bulunduğu" gerekçesiyle açtığı davada, Kılıçdaroğlu'ndan 20 bin lira manevi tazminat kazandı.Mehmet Özhaseki'ye yönelik asılsız iddiaları nedeniyle 80 bin TL tazminat ödedi.Kılıçdaroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiası nediyle 32 bin lira, 2 belediye çalışanına da 5'er bin lira ödedi.Kılıçdaroğlu, "TÜRGEV rüşvetin merkezidir" sözleri nedeniyle 27 bin 500 TL tazminata mahkûm oldu.Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'na yönelik "önüne yatmak" ifadesi için 10 bin TL tazminata mahkûm edildi.