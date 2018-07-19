İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Adnan Oktar" grubuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adnan Oktar'ın da arasında bulunduğu 116 şüpheli tutuklandı.
İşte Adnan Oktar'ın örgüt üyelerine ettirdiği yemin
Sabah saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Adnan Oktar ve örgütüne ilişkin gizli gerçekler tek tek gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Mehdi olduğuna inanan ve örgüt üyelerine de bunu tebliğ eden Oktar üyelere bu konuda yemin ettirdiği ortaya çıktı.
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