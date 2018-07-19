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  1. Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı

İşte 'ın örgüt üyelerine ettirdiği yemin

Sabah saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen ve örgütüne ilişkin gizli gerçekler tek tek gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Mehdi olduğuna inanan ve örgüt üyelerine de bunu tebliğ eden Oktar üyelere bu konuda yemin ettirdiği ortaya çıktı.

İşte Adnan Oktarın örgüt üyelerine ettirdiği yemin

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Adnan Oktar" grubuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adnan Oktar'ın da arasında bulunduğu 116 şüpheli tutuklandı.

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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe 08:00
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