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Gri listedeki terörist 'da yakalandı

Aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alan /C'nin üst düzey sorumlusu , 'da yakalandı

Gri listedeki terörist yakalandı!

Aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alan /C'nin üst düzey sorumlusu ,'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C'nin üst düzey sorumlularından ve aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alan Özsöğüt'ün Sarıyer 'nde bir adrese saklandığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda operasyon düzenleyen ekipler, Meryem Özsöğüt ile C.D. ve A.B'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, tabanca ile çok sayıda mermi, dijital malzeme ve örgütsel döküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe 20:55
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