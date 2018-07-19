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sonrası için hazırlanan kanun teklifinin ilk maddesi kabul edildi

sonrası için hazırlanan kanun teklifinin valilere yetkiler veren ilk maddesi Meclis 'nda kabul edildi.

O kanun teklifinin ilk maddesi kabul edildi!
'nda, sonrası düzenlemeleri içeren teklifin birinci maddesi kabul edildi. Maddeye göre vali, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde on beş günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilecek.

TBMM Adalet Komisyonu'nda, OHAL sonrası düzenlemeleri içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor.

25 maddelik teklifin 1. maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddeye göre; vali, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde on beş günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilecek, belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilecek veya kısıtlayabilecek ve ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilecek.
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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe 21:28
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