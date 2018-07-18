Nafaka düşürme talebi olur mu?

Eşim nafakamı düşürmek istiyor. Buna karşı ne yapabilirim? Dava açsam kazanır mıyım!

BOŞANMA veya nafaka davalarından sonra verilmiş olan nafakaya ilişkin hükümlerin kesin hüküm niteliği yoktur.

Taraflar her zaman hayat standartlarındaki düşüş, ihtiyaçlarının değişmesi vb. durumları gerekçe göstererek nafakanın azaltılmasını veya arttırılmasını talep edebilir.

Fakat bu dava açılıp hüküm verilene kadar, mevcut nafaka aynı şekilde devam eder. Eşiniz durumunun kötü olduğu gerekçesi ile nafaka ödeme yükümlülüğünden dava açmadan kurtulamaz veya nafakayı düşüremez.

Eşiniz aleyhine ödemediği ve eksik ödediği nafakalar için icra takibinde bulunabilir maaş haczi yolu ile alacağınızı tahsil edebilirsiniz. Ayrıca İcra İflas Kanunu 344. Madde "Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir." Şeklinde olup nafaka ödememe suçunu düzenlemektedir.

Eşiniz ödeme yapmazsa bu yolu da işletebilirsiniz.

