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Menbiç’e Türk- ABD birliği

Menbiç’e Türk- ABD birliği
Türkiye ve ABD, PKK/ PYD-YPG'nin Menbiç'ten çıkarılması için uygulanacak yol haritası üzerinde anlaşırken devriye görevleri için Türk ve Amerikan askerlerinden ortak birlik oluşturulmasına karar verildi. Buna göre 3 Tabur Türk askeri ve 1 Tabur ABD askeri Gaziantep'te eğitim alarak tatbikatlar yapacak.


AHMET TOPAL
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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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