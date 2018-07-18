Menbiç’e Türk- ABD birliği

Türkiye ve ABD, PKK/ PYD-YPG'nin Menbiç'ten çıkarılması için uygulanacak yol haritası üzerinde anlaşırken devriye görevleri için Türk ve Amerikan askerlerinden ortak birlik oluşturulmasına karar verildi. Buna göre 3 Tabur Türk askeri ve 1 Tabur ABD askeri Gaziantep'te eğitim alarak tatbikatlar yapacak.





AHMET TOPAL