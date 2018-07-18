11 Temmuz'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan operasyon kapsamında, 'suç örgütü elebaşı' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Adnan Oktar ve örgütüyle ilgili yeni gelişmeler var.

Oktar'ın geçtiğimiz Mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda verdiği iftar daveti ile, kurucusu olduğu A9 TV'nin yıldönümü kutlaması ve Ataşehir Develi'de düzenlediği sıra gecesine birçok ünlü isim katılmıştı. Bu gecelere katılan Muazzez Abacı, Muazzez Ersoy, Mustafa Keser, Engin Çağlar, Latif Doğan ve Çılgın Sedat gibi sanatçılar, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasıyla ilgili GÜNAYDIN'a konuştu. Ünlü isimler, Oktar'la kişisel bir tanışıklıkları olmadığını vurguladı.