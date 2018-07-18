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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Oktar açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. , gözaltında bulunan hakkında zamanında yaptığı açıklamalarda "Dengesi bozulmuş bir insan" değerlendirmesinde bulunmuştu. İşte Ali Erbaş'ın Oktar hakkındaki o açıklamaları...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaştan Oktar açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. , gözaltına alınan Adnan Ortar'la ilgili daha önce çeşitli uyarılarda bulunmuş ve onu dengesiz biri olarak tarif etmişti. Oktar ve çetesine, en büyük tepkiyi gösterenlerden biri olan Prof. Erbaş, bu grubun televizyon yayınlarından uzak durulmasını istemişti. "Tüylerimizi diken diken eden, zaten bakmak da doğru değil öyle bir kanala" diyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, "Ama o televizyonu kapatma yetkisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nda değil. Yetki kimdeyse onun kapatması lazım. İnşallahlar, maşallahlar havada uçuşuyor. Dini birtakım referanslar ve orada dansöz oynatıyorsun böyle bir şey olabilir mi" diye sormuştu.

Prof. Erbaş, 'a ilişkin de çarpıcı tespitlerde bulunmuştu: "Bu kişi vaktiyle Yahudilik- Masonluk kitabını hazırlayan bir grubun başındaydı. Şimdi kendisinin mason olduğunu söylüyor. Yahudilere ve masonlara hakaretten ceza aldı. 80'li yıllarda ben çok iyi biliyorum Atatürk'e hakaretten cezaevinde kaldı ama şimdi en büyük Atatürkçü olarak kendisini söylüyor. Dengesi bozulmuş bir insan."

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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba 07:39
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