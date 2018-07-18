Brüksel ve Helsinki toplantılarının perde arkasını ABD'li gazeteci Ian Bremmer yazdı. Rus medyası da Trump-Putin zirvesinin detaylarını aydınlattı.
10 dakika Erdoğan’ı anlattı
Trump, Putin'le görüşmesinde Türkiye'nin bölgedeki kritik rolüne dikkat çekti. İki lider, karar verdi: Başkan Erdoğan'la çalışmalıyız
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Vladimir Putin , donald trump , Türkiye , NATO , Ortadoğu , Brüksel , ABD
- 18 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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