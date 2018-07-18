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10 dakika Erdoğan’ı anlattı

Trump, Putin'le görüşmesinde 'nin bölgedeki kritik rolüne dikkat çekti. İki lider, karar verdi: Başkan Erdoğan'la çalışmalıyız

10 dakika Erdoğan’ı anlattı
Brüksel ve Helsinki toplantılarının perde arkasını ABD'li gazeteci Ian Bremmer yazdı. Rus medyası da Trump-Putin zirvesinin detaylarını aydınlattı.
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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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