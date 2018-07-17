Türkiye'nin milli savaş uçağı projelerinden, jet ve yakın uçuş için tasarlanan 'Hürjet'in birebir yer prototipi, İngiltere'nin başkenti Londra'da boy gösterdi. 'Hürjet', dünyanın en önemli havacılık etkinliklerinden olan Farnborough Airshow'da yer aldı.
Türkiye'nin milli uçağı 'HÜRJET' Londra'da sergilendi
İngiltere'de düzenlenen ve dünyanın en önemli havacılık etkinliklerinden olan Farnborough Airshow'da, Türkiye'nin milli savaş uçağı projelerinden 'Hürjet' sergilendi. Öte yandan 'Hürjet'in kokpiti de ilk kez görüntülendi.
Türkiye'nin milli savaş uçağı projelerinden, jet ve yakın uçuş için tasarlanan 'Hürjet'in birebir yer prototipi, İngiltere'nin başkenti Londra'da boy gösterdi. 'Hürjet', dünyanın en önemli havacılık etkinliklerinden olan Farnborough Airshow'da yer aldı.
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