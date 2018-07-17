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'nin milli uçağı '' 'da sergilendi

'de düzenlenen ve dünyanın en önemli havacılık etkinliklerinden olan Farnborough Airshow'da, 'nin milli savaş uçağı projelerinden '' sergilendi. Öte yandan 'Hürjet'in kokpiti de ilk kez görüntülendi.



Türkiye'nin milli savaş uçağı projelerinden, jet ve yakın uçuş için tasarlanan 'Hürjet'in birebir yer prototipi, İngiltere'nin başkenti Londra'da boy gösterdi. 'Hürjet', dünyanın en önemli havacılık etkinliklerinden olan Farnborough Airshow'da yer aldı.
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  • 17 Temmuz 2018, Salı 14:05
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