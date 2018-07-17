Türkiye'nin milli savaş uçağı projelerinden, jet ve yakın uçuş için tasarlanan 'Hürjet'in birebir yer prototipi, İngiltere'nin başkenti Londra'da boy gösterdi. 'Hürjet', dünyanın en önemli havacılık etkinliklerinden olan Farnborough Airshow'da yer aldı.