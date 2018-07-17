Yol Durumu
  1. İsrail ajanı olan Oktar'dan Sultan Abdülhamid'e çirkin iftira

13 ilde operasyonu

Malatya merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonunda ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları belirlenen 34 kişi gözaltına alındı.

13 ilde FETÖ operasyonu

Malatya merkezli 13 ilde, /'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları belirlenen 34 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle bağlantılı kişilere yönelik Malatya, Ankara, İzmir, Sakarya, Muğla, Adana, Eskişehir, Konya, Kayseri, Balıkesir, Kilis, Amasya ve Elazığ'da 41 adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda, örgütün 'mahrem askeri yapılanması'nda olduğu öne sürülen, TSK'dan ihraç edilen 34 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgulanmasına başlandı.

Etiketler: ,
  • 17 Temmuz 2018, Salı 12:37
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR