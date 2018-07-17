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Hürriyet Başkanlığı'na atandı

ve Matbaacılık A.Ş. Başkanlığı'na atandı.

Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanlığına atama!
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"muz 2018 tarihinde, Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Başkanı 'in vefatı nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 'in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Meltem Oktay'ın ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği'ne Mehmet Soysal'ın atanmasına karar vermiştir.

Şirketin KAP'a yaptığı bir diğer açıklamada da şöyle denildi:
"Yönetim Kurulumuz 16 Temmuz 2018 tarihinde, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, TTK 363.maddesi uyarınca İlk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Mehmet Koray Yanç 'ın atanmasına karar vermiştir."
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  • 17 Temmuz 2018, Salı 10:13
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