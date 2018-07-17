HDP Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında soruşturma açıldı. İki vekil, Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katılmıştı.
EREN BÜLBÜL'Ü ŞEHİT EDEN TERÖRİSTİN CENAZESİNE KATILDILAR
HDP Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında, 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır'ın cenazesine katıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
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