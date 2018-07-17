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'ü şehit eden teröristin cenazesine katılan 'lilere soruşturma

'ün katili 'nın bölge sorumlusu 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır'ın cenazesine katılan milletvekilleri ve Remziye Tosun hakkında soruşturma başlatıldı.

Erenin katilinin cenazesine katılan HDPlilere şok

milletvekilleri ve Remziye Tosun hakkında soruşturma açıldı. İki vekil, 'ü şehit eden teröristin cenazesine katılmıştı.

EREN BÜLBÜL'Ü ŞEHİT EDEN TERÖRİSTİN CENAZESİNE KATILDILAR

HDP Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında, 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı listede aranan 'nın sözde bölge sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır'ın cenazesine katıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.


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  • 17 Temmuz 2018, Salı 10:11
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