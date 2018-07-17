Jandarma Okullar Komutanlığı Davası'nda karar

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı'nda yaşanan eylemlere ilişkin 316 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti 31 sanığa ağırlaştırılmış müebbet verdi.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı'nda yaşanan eylemlere ilişkin Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde görülen 316 kişinin yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu. Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından dava karara bağlandı. Mahkeme Başkanı Melih Uçar, eski Tuğgeneral Sadık Köroğlu, eski Albay Özkan Doğanay, Yarbay Hacı Akyel, Yarbay Efkan Güler, Binbaşı Tarık Görener ile Mehmet Bakan, Mehmet Özoğul, Fazıl Ergün, Cemil Çetin, Ramazan Atım, Coşkun Kazankaya, Abdullah Serdar Acar, Okan Yalçın, Ramazan Akkuş, İslam Kılıç, Haldün Zülkadiroğlu, Emrah Coşkunsu, Adem Yaşar, Özkan Darendeli, İdris Kaya, Onur Demirel, Osman Küt, Yusuf Yiğit, Dilaver Bilgi, Orhan Çetin, Nurettin Özdoğan, Fatih Çelik, Bahri Barış Cordan, Arif Kalkan, Murat Tamer ve Haydar Hacıpaşalıoğlu'nun ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldığını açıkladı. Ayrıca sanıklardan Fazıl Ergün adam öldürmeye teşebbüs suçundan 26 yıl 8 ay, Özkan Darendeli de kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 13 yıl 6 ay daha ceza aldı. Davanın beş firari sanığı ile tutuksuz 280 sanığının dosyaları mevcut dosyadan ayrıldı. Sanıkların yargılanmalarına başka bir dava dosyasında devam edilecek