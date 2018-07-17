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ajanı olan Oktar'dan Sultan Abdülhamid'e çirkin iftira

Hakkında yürütülen soruşturmada 'e ajanlık yaptığı iddiası da olan 'ın Osmanlı topraklarını Yahudilere satmayan ve devleti 33 yıl boyunca ayakta tutan 2. Abdülhamid'e iftira attığı görüntüler ortaya çıktı.

İsrail ajanı olan Oktardan Sultan Abdülhamide çirkin iftira

Adnan Hoca olarak tanınan ve örgütüne polis operasyonları ve soruşturmalar devam ederken; Adnan Oktar'ın sahibi olduğu televizyon kanalındaki programlarında Osmanlı'nın son dönem padişahlarından Sultan 2. Abdülhamid Han'a çirkin iftiralarla saldırdığı ortaya çıktı.

Tarihi gerçeklerle taban tabana zıt iftiralarlar Sultan Abdulhamid'e saldıran Adnan Oktar uluslararası ajanlık faaliyeti suçlamasıyla gözaltında bulunuyor. ajanı olmakla suçlanan Adnan Oktar'ın televizyon programlarında Osmanlı topraklarını Yahudilere satmayan Sultan 2. Abdülhamit Han'ın içki içtiği, kendi sahibi olduğu topraklara ilk Yahudi yerleşimlerini sağladığı, İsrail'in kurucusu olduğu, Siyonizm kurucusu Theodor Herzl ile dost olduğu hatta ortak hisse senedi ticareti ile para kazandığı, genelevlerin çalışmasına izin verdiği, hükümdarlığı zamanında Osmanlı İmparatorluğu'nun hatta bazen savaşmadan savaşmadan 10 milyon kilometre kare toprak kaybettiği, Kıbrıs'ı para karşılığı İngilizlere bıraktığı gibi pek çok iftiraya yer verdiği ortaya çıktı.

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  • 17 Temmuz 2018, Salı 12:35
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