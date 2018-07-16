Türkiye destanı Atv ve A Haber’den izlendi!

Milletin Diriliş Destanı ortak yayını ile, Atv ve A Haber reytingleri alt üst etti. Bir çok kategoride en çok izlenen kanallar arasında yer alan Atv ve A Haber, tarihi yayınını tarihi bir başarı ile noktaladı.

FETÖ'cü hainlerin hain kalkışmasından bu yana, Turkuvaz Medya Gurubu'na bağlı Atv ve A Haber kanalları gece gündüz demeden, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananları, destanın ölümsüz kahramanlarını ve o geceye dair tanıklıkları aralıksız ekrana taşıdı.

Her geçen gün ortaya çıkan yeni görüntü, bulgu ve bilgiler ışığında hazırlanan şehit portreleri, darbeci hainlerle ilgili devam eden soruşturmalar, özel haber, analiz ve dosya haberler izleyici ile buluşturuldu.

Türkiye'nin iki dev televizyonunun güçlerini birleştirdiği yayında, Türkiye ve dünyanın dört bir yanında görev başında olan Atv-A Haber ekipleri, canlı yayın ile anbean 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününün ruhunu ekranlara getirdi.

15 Temmuz 2018'de, Atv ve A Haber o destanın hikâyesini ekrana taşımak için 20 saat süren yayınıyla haber nöbetindeydi. Gaziler, şehit yakınları ve direnişin her neferiyle, 81 milyonun meydanlara döküldüğü gecede, 15 Temmuz destanının sembol adresleri başta olmak üzere, 81 il, 25 ülke, 60 noktadan canlı yayın ve yüzlerce muhabiriyle, milli birlik ruhu anbean ekrandaydı.

Tarihi günde, dinamik yayın içeriği ile Atv ve A Haber ortak yayını, izleyiciden de tam not aldı.