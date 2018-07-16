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  1. AK Parti'den flaş OHAL açıklaması

'den sorusuna yanıt: Hiçbir düzenleme yok şu anda

Grup Başkanvekili Bülent Turan sorusuna "Ekim gibi gündeme gelecek, hiçbir düzenleme yok şu anda." şeklinde cevap verdi.

AK Partiden flaş bedelli askerlik açıklaması

Grup Başkanvekili Bülent Turan, konusunda açıklama yaptı. Turan, "Ekim gibi gündeme gelecek, hiçbir düzenleme yok şu anda." dedi.

"HİÇBİR DÜZENLEME YOK ŞU ANDA"

Turan yaptığı açıklamada, "Gündemimizde sadece OHAL var. Bedelli askerliğe şöyle bakmakta fayda var. AK Parti şimdiye kadar vadedip de yapmadığı hiçbir düzenleme olmadı. Ekim gibi gündeme gelecek, hiçbir düzenleme yok şu anda. Meclis açıldığında ilk düzenleme bu olacak." açıklamasında bulundu.

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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi 17:39
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