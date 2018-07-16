AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlik konusunda açıklama yaptı. Turan, "Ekim gibi gündeme gelecek, hiçbir düzenleme yok şu anda." dedi.

"HİÇBİR DÜZENLEME YOK ŞU ANDA"

Turan yaptığı açıklamada, "Gündemimizde sadece OHAL var. Bedelli askerliğe şöyle bakmakta fayda var. AK Parti şimdiye kadar vadedip de yapmadığı hiçbir düzenleme olmadı. Ekim gibi gündeme gelecek, hiçbir düzenleme yok şu anda. Meclis açıldığında ilk düzenleme bu olacak." açıklamasında bulundu.