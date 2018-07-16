Yol Durumu
  1. Danıştay üyeliklerine seçilen isimler belli oldu
  2. Türkiye destanı Atv ve A Haber’den izlendi!

Kamudan ihraçlarla ilgili önemli gelişme!

AK Parti, OHAL sonrası süreçte terörle mücadelenin zaafa uğramaması için bir kanun teklifi hazırladı. Yeni düzenlemede Kamudan ihraçların 3 yıl daha devam edeceği, görevden uzaklaştırılan personele savunma hakkı verileceği öğrenildi.

Kamudan ihraçlarla ilgili önemli gelişme!
OHAL uygulaması 18 Temmuz'da sona eriyor. AK Parti, OHAL sonrası süreçte terörle mücadelenin zaafa uğramaması için bir kanun teklifi hazırladı.

Terör örgütleriyle mücadele kapsamında, AK Parti Grup Başkanvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

İHRAÇLARLA İLGİLİ TEKLİF
Kamudan ihraçlar 3 yıl daha devam edecek. Görevden uzaklaştırılan personele savunma hakkı verilecek.
  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi 19:31
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR