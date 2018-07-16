Kamudan ihraçlarla ilgili önemli gelişme!

OHAL uygulaması 18 Temmuz'da sona eriyor. AK Parti, OHAL sonrası süreçte terörle mücadelenin zaafa uğramaması için bir kanun teklifi hazırladı.



Terör örgütleriyle mücadele kapsamında, AK Parti Grup Başkanvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.



İHRAÇLARLA İLGİLİ TEKLİF

Kamudan ihraçlar 3 yıl daha devam edecek. Görevden uzaklaştırılan personele savunma hakkı verilecek.