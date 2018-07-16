Adnan Oktar operasyonu hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir bilgiye daha ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları'na yapılan şikayet dilekçeleri ile geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Adnan Oktar ve örgütü ile ilgili önemli bir bilgiye ulaştı. TAKVİM'in elde ettiği bilgilere göre Adnan Oktar'ın bilişim konusunda uzmanları olan müritleri aracılığı ile başta kedicikleri olmak üzere tüm örgütü "özel bir takip sistemi" ile izlediği anlaşıldı.
BİLGİSAYARLARDA DA VAR
Adnan Oktar'ın örgütte bulunan kedicikler ile müritlere hediye ettiği cep telefonuna yüklenen özel takip sistemi ile izlediği, bu sayede kimin kimlerle ne konuştuğunu ve mesajlaştığını öğrendiği belirtildi. Yine Oktar'ın verilen bilgisayarlara da özel takip programı yüklettiği ve bu sayede mailleri ve yazışmaları kontrol ettiği ortaya çıktı. Mali polis şimdi Adnan Oktar'ın takip için geliştirdiği özel takip sistemini kırarak örgüt içindeki şahısların kimlerle ne şekilde iletişim kurduğunu incelemeye başladı.
Adnan Oktar'ın kaçak villasındaki aramada dün 170 kamera tespit edilmişti. 7/24 çekim yapan kameraların güvenlik odasından 127 ekranla izlendiği belirlendi.
YENİ SES KAYDI
Adnan Oktar Suç Örgütü içerisindeki cinsel istismar ve taciz gerçeğini ortaya koyan bir ses kaydı daha soruşturma dosyasına eklendi. İddialara göre söz konusu ses kaydında 11 yaşındaki kızı ile konuşan bir şüphelinin kızına "Sen Adnan Hoca ile yatacaksın. Ben yan odada uyuyacağım" dediği tespit edildi. Ayrıca dosyanın kadın şüphelileri arasında yer alan ve Adnan Oktar'ın "Kedicikler Grubu" içerisinde yer aldığı da iddia edilen şüpheli Aylin A.'nın da Mali Polis tarafından arandığı belirtildi.
BAŞ KEDİCİK YAKALANDI
Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik sürdürülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. İlk operasyonda kaçtığı iddia edilen Adnan Oktar'ın kediciklerinden Tülay Kumaşcı'nın önceki gece gözaltına alındığı öğrenildi.
İNCE BEL KONTROLÜ
Adnan Oktar operasyonunu gizli tanıklarından biri örgüte alınan kadınların nasıl seçildiğini anlattı. Lüksün cazibesine kapıldıklarını anlatan kadın "Adnan Oktar'la tanıştırılacağım gün açık dekolte bir elbise giymem söylendi. Oktar elleri ile bel inceliğimi kontrol etti. Dudağımı eliyle aşağı yukarı ittirip ağzıma baktı" ifadelerini kullandı.
KASETLERİ ALIP KAÇTI
Casusluktan aranan Adnan Oktar Suç Örgütü'nün beyni ve iki numaralı örgüt yöneticisi Tarkan Yavaş, 2018 Ocak ayında Oktar grubuna operasyon yapılacağını kamuoyuna açıklamıştı. Örgüt içinde Oktar'dan çok Yavaş'ın sözünün geçtiği ve şantaj kasetlerinin önümüzdeki günlerde tehdit amaçlı servis edileceği öne sürüldü. Adnan Oktar'ın yakalanan üyelerinden birçoğunun itirafçı olduğu ve bu şekilde emniyetin hızlı adımlar atabildiği öğrenildi.
Operasyonun hedefinde 106'sı kadın 235 kişi bulunuyor. Yapılan operasyonlarda şu ana kadar 186 kişi yakalandı. Oktar grubunun önemli isimlerinden Tarkan Yavaş ise polis tarafından aranıyor.
KARALAMA SİTESİ
Adnan Oktar örgütünün kendileriden ayılan kişilere karalama kampanyaları düzenlediği iddia edildi. İddialara göre örgütten ayrılan kişiler için FETÖ'cü, fuhuş çetesi lideri ve uyuşturucu satıcısı başta olmak üzere farklı yaftalar yapıştırdı. Örgüt üyeleri, aynı zamanda örgütten ayrılan bazı kişilerin isimlerini karalamak için internet siteleri de açtı.
ŞİKAYET YAĞIYOR
Adnan Oktar Suç Örgütü için iki bin sayfalık polis fezlekesi hazırlandı. 6 ülkede yapılanan örgütle ilgili ihbar ve şikayetlere 45 şikayet daha eklendi. Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Hollanda, Katar ve Kazakistan'da konsolosluklara giden mağdurlar Oktar ve örgütle ilgili şikayet başvurusu yaptı. Azerbaycan'da bir soruşturma başlatıldı. Cinsel istismara uğrayan 18 yaşından küçük çocuk mağdurların sayısı 17'ye yükseldi.
EMİR SOMER
BİLGİSAYARLARDA DA VAR
Adnan Oktar'ın örgütte bulunan kedicikler ile müritlere hediye ettiği cep telefonuna yüklenen özel takip sistemi ile izlediği, bu sayede kimin kimlerle ne konuştuğunu ve mesajlaştığını öğrendiği belirtildi. Yine Oktar'ın verilen bilgisayarlara da özel takip programı yüklettiği ve bu sayede mailleri ve yazışmaları kontrol ettiği ortaya çıktı. Mali polis şimdi Adnan Oktar'ın takip için geliştirdiği özel takip sistemini kırarak örgüt içindeki şahısların kimlerle ne şekilde iletişim kurduğunu incelemeye başladı.
Adnan Oktar'ın kaçak villasındaki aramada dün 170 kamera tespit edilmişti. 7/24 çekim yapan kameraların güvenlik odasından 127 ekranla izlendiği belirlendi.
YENİ SES KAYDI
Adnan Oktar Suç Örgütü içerisindeki cinsel istismar ve taciz gerçeğini ortaya koyan bir ses kaydı daha soruşturma dosyasına eklendi. İddialara göre söz konusu ses kaydında 11 yaşındaki kızı ile konuşan bir şüphelinin kızına "Sen Adnan Hoca ile yatacaksın. Ben yan odada uyuyacağım" dediği tespit edildi. Ayrıca dosyanın kadın şüphelileri arasında yer alan ve Adnan Oktar'ın "Kedicikler Grubu" içerisinde yer aldığı da iddia edilen şüpheli Aylin A.'nın da Mali Polis tarafından arandığı belirtildi.
BAŞ KEDİCİK YAKALANDI
Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik sürdürülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. İlk operasyonda kaçtığı iddia edilen Adnan Oktar'ın kediciklerinden Tülay Kumaşcı'nın önceki gece gözaltına alındığı öğrenildi.
İNCE BEL KONTROLÜ
Adnan Oktar operasyonunu gizli tanıklarından biri örgüte alınan kadınların nasıl seçildiğini anlattı. Lüksün cazibesine kapıldıklarını anlatan kadın "Adnan Oktar'la tanıştırılacağım gün açık dekolte bir elbise giymem söylendi. Oktar elleri ile bel inceliğimi kontrol etti. Dudağımı eliyle aşağı yukarı ittirip ağzıma baktı" ifadelerini kullandı.
KASETLERİ ALIP KAÇTI
Casusluktan aranan Adnan Oktar Suç Örgütü'nün beyni ve iki numaralı örgüt yöneticisi Tarkan Yavaş, 2018 Ocak ayında Oktar grubuna operasyon yapılacağını kamuoyuna açıklamıştı. Örgüt içinde Oktar'dan çok Yavaş'ın sözünün geçtiği ve şantaj kasetlerinin önümüzdeki günlerde tehdit amaçlı servis edileceği öne sürüldü. Adnan Oktar'ın yakalanan üyelerinden birçoğunun itirafçı olduğu ve bu şekilde emniyetin hızlı adımlar atabildiği öğrenildi.
Operasyonun hedefinde 106'sı kadın 235 kişi bulunuyor. Yapılan operasyonlarda şu ana kadar 186 kişi yakalandı. Oktar grubunun önemli isimlerinden Tarkan Yavaş ise polis tarafından aranıyor.
KARALAMA SİTESİ
Adnan Oktar örgütünün kendileriden ayılan kişilere karalama kampanyaları düzenlediği iddia edildi. İddialara göre örgütten ayrılan kişiler için FETÖ'cü, fuhuş çetesi lideri ve uyuşturucu satıcısı başta olmak üzere farklı yaftalar yapıştırdı. Örgüt üyeleri, aynı zamanda örgütten ayrılan bazı kişilerin isimlerini karalamak için internet siteleri de açtı.
ŞİKAYET YAĞIYOR
Adnan Oktar Suç Örgütü için iki bin sayfalık polis fezlekesi hazırlandı. 6 ülkede yapılanan örgütle ilgili ihbar ve şikayetlere 45 şikayet daha eklendi. Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Hollanda, Katar ve Kazakistan'da konsolosluklara giden mağdurlar Oktar ve örgütle ilgili şikayet başvurusu yaptı. Azerbaycan'da bir soruşturma başlatıldı. Cinsel istismara uğrayan 18 yaşından küçük çocuk mağdurların sayısı 17'ye yükseldi.
EMİR SOMER
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