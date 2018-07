MHP Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu

MHP, Genel Başkan Bahçeli'ye yönelik ithamları ve hakaret ettiği iddiasıyla İYİ Parti Genel Başkanı Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu.



MHP, Genel Başkan Bahçeli'ye yönelik ithamları ve hakaret ettiği iddiasıyla İyi Parti Genel Başkanı Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu.

MHP'nin kurumsal kimliğine hakaret nedeniyle MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına Meral Akşener hakkında suç duyusunda bulunuldu.



Yargıya taşınan süreç, el öpme tartışmasıyla başladı. Meclis'teki yemin töreninde İyi Parti'li Hayati Arkaz'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpmesinin ardından, Akşener'in milletvekillerine, ''Siyasi nezaketi bilirim ama partimize ve namusuma dil uzattılar" dediği iddia edilmişti.

MHP yönetimi, İyi Parti kaynaklarının yalanladığı o sözler üzerine suç duyurusunda bulundu.



MHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



Kamuoyunca da bilindiği üzere 7 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşen 27. Dönem Milletvekilleri Yemin Töreni esnasında İYİ Parti listelerinden seçilmiş bulunan bazı milletvekilleri, yemin görevini ifa etmeleri sonrasında MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin elini öpmüş ve bu durum basın yayın organlarında yoğun bir gündem teşkil edecek şekilde haber ve değerlendirme konusu yapılmıştır. Basın yayın organlarında yer alan haber ve değerlendirmeler sonrasında, kamuoyuna aksettiği şekliyle, İYİ PARTİ Genel Başkanı Akşener'in bu durumdan fazlasıyla rahatsızlık duyduğu ve de parti kurmaylarına "Ben siyasi nezaketi iyi bilirim. Ancak bu yapılan siyasi nezaket değildir. Partimize; FETÖ'cü, ipsiz sapsız diyen ve hatta genel başkanın namusuna kadar laf edenlere böyle hürmet göstermek siyasi nezaket değildir" ifadeleriyle tepki gösterdiği ve MHP liderinin elini öpenlerin partiyi terk etmesini istediği öğrenilmiştir. Nitekim Akşener'in açıklamaları ve tepkisi de birçok basın yayın organında yer almıştır. Akşener, bu ifadeleriyle muhterem genel başkanımıza açık bir şekilde hakaret etmiş ve kendisi hakkında 2015 yılında ortaya atılan 'kaseti var' iddialarına atfen, genel başkanımızı 'namusuna kadar laf etmekle' itham etmiştir. Oysa ki, MHP'nin Sayın Genel Başkanı bugüne kadar hiçbir zeminde siyasi değerlendirmeler ve eleştiriler dışında Akşener'in namusu hakkında menfi bir değerlendirmede bulunmamış ve böyle bir ifade kullanmamıştır. Dilekçemiz içeriğinde anlatılan olaylar zinciri bu durumu daha da net bir şekilde ortaya koyacaktır.



KASET OLAYININ GEÇMİŞİ

Mayıs 2015'te Meclis Eski Başkanvekili Meral Akşener'in FETÖ'nün yayın organı Samanyolu TV'de söylediği "AKP iktidardan gitmekten korkuyor" sözlerinin değerlendirildiği Gece Ajansı programında gazeteci Cemil Barlas'ın "Onun da (Akşener'in) kaseti mi var nesi var, nasıl ele geçirdiler" demesi üzerine devreye giren Latif Erdoğan, "Cemil Bey'in dediği çok önemli. O kaseti olan birisidir ve şu an esaret altındadır demiş ve "Kaset nerede?" sorusu üzerine ise "Kaset... biliyor da, paralelcilerin elinde, bir kadın için hiç de yakışmayacak kasetler var. Dolayısıyla o artık bir esire durumundadır. Ne derlerse yaptırırlar. Samanyolu'na da çıkar, hatta minarede röportaj yapacağız derlerse oraya da çıkar. Şu an acınacak halde. Bu kesin... Bunu ben bilgi olarak söylüyorum" ifadelerini kullanmıştır. Latif Erdoğan isimli şahsın 'Akşener'in Kaseti var' iddiası bir anda gündeme bomba gibi düşmüş ve günlerce bu konu kamuoyunu meşgul etmiştir. Akşener hakkında iddiaların gündemde olduğu o günlerde, MHP'nin Sayın Genel Başkanı bırakın Akşener'in namusuna laf etmeyi tam tersine 18 Mayıs 2015 tarihinde



STAR TV ANA HABER

bültenine konuk olmuş ve de Akşener hakkındaki iddiaların kendisine sorulması üzerine; "Türk milleti bu tür davranışları, iftiraları, yalanları sevmemektedir ve bunları alçakça bulmaktadır. Meral Akşener Hanımefendi MHP'nin milletvekilidir ve TBMM'nin Meclis Başkan Vekilidir. Böyle bir durum karşısında sabırlı olmasını, soğukkanlı olmasını her yönlü değerlendirmelere karşı biraz da kapalı kalmasını tavsiye ettim. Ama günü saati geldiği vakit 2011 yılı da dahil olmak üzere Türkiye'de kaset olaylarıyla toplumsal tahribat yapan aile yıkımlarına vesile olan ve bazı konularda da Türkiye'yi aşağılayan davranışların bir gün mutlaka hesabı verilir. Bakın Türk toplumunun istenmemesine rağmen geleneklerinde oluşmuş olan kan davaları vardır. Ve bu kan davalarının özü tarla, bağ, bahçenin ötesinde namusa dayalıdır. Tekrar Türkiye'de namusa dayalı kan davalarını yaygınlaştırmaya kalkmak kimseye fayda getirmez. Bu milletin bazen böyle özellikleri de vardır. Herkes ayağını denk alsın. Kimseye nasıl iftira edeceklerse onu iyi hesap kitap etsinler. Bu iftiraların bir gün kendisinden hesabının sorulacağını mutlaka da unutmasınlar. 1 yıl olur, 5 yıl olur, 30 yıl olur, 40 yıl olur ama 40 yıl da olsa bunun hesabı mutlaka sorulur" şeklinde cevap vermiştir. Hal böyle olmasına rağmen 1 Kasım 2015 tarihinde gerçekleşen genel seçimler sonrasında MHP Genel Başkan adayı olduğunu iddia eden Akşener zaman zaman mağduriyet algısı oluşturmak adına çeşitli çevreleri 'namusuma dil uzattılar' ithamıyla karşı karşıya bırakmaya başlamış ve adeta bunu alışkanlık haline getirmiştir.



İDDİALAR ARAŞTIRILMALI VE TİTİZLİKLE İNCELENMELİDİR

Meral Akşener hakkında 2015 yılı mayıs ayında ortaya atılan kaset iddiası ve sonrasında yaşanan gelişmeler titizlikle araştırılmalı, "namusuna laf edenler" başta olmak üzere, kaset iddiasını ortaya atan Latif Erdoğan mercek altına alınarak, bu iddiaların kaynağı ve gerekçeleri ortaya çıkarılmalıdır. Akşener hakkında ortaya atılan kaset iddiaları hakkında savcılık makamlarınca titizlikle bir soruşturma bugüne kadar yapılmadığından, Akşener tarafından bu konu bir siyasi istismar ve mağduriyet aracı olarak kullanılmaya devam etmektedir. Bu nedenle Latif Erdoğan'ın ortaya atmış olduğu iddia tüm yönleriyle incelenmesi yanı sıra, Akşener'in sık sık 'namusuma dil uzattılar" dediği isimler kimlerse savcılık soruşturmasıyla titizlikle ortaya çıkarılmalı ve tespit edilmelidir. Latif Erdoğan'ın iddialarının tüm yönleriyle incelenmesi suretiyle Akşener hakkındaki iddialar da savcılık soruşturması suretiyle açıklığa kavuşacak, diğer yandan da namusuna dil uzatanlar her kimlerse tespit edilmiş olacaktır.



MHP LİDERİNE AĞIR HAKARETTE BULUNULMUŞTUR

Akşener'in suç duyurumuza konu olan beyanıyla Muhterem Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye ağır hakaret ve ithamlarda bulunulmuştur. Sayın Genel Başkanımız; bir bayan siyasetçinin 'namusuna dil uzatan' bir siyasi kişilik olarak kamuoyuna sunulmuştur. Türk toplumunun değer yargıları, kültürel birikimi ve İslam Ahlakı bir bütün olarak değerlendirildiğinde; içinde yaşadığımız toplumda muhterem genel başkanımızı hedef alan ithamın ne denli ağır olduğu da görülmektedir. Türk Siyasetinde temsil ettiği misyon, sahip olduğu dil, üslup ve nezaketi tüm çevreler tarafından kabul edilen ve saygın bir kişilik olarak toplumun bütün kesimleri tarafından itibar edilen Sayın Genel Başkanımızı "bir kadın siyasetçinin namusuna dil uzatan" düşük bir ahlaki seviyede göstermek, sayın genel başkanımıza yapılacak en büyük hakarettir. Bu nedenle Sayın Başsavcılığınızdan çok yönlü bir soruşturma yapılmasını istemek zarureti hasıl olmuştur. Bu çok yönlü soruşturma çerçevesinde sayın başsavcılığınızdan başlıca taleplerimiz şu şekilde sıralanmaktadır.



Öncelikli olarak Akşener tarafından söylendiği iddia edilen ve basın yayın kuruluşlarında yer alan ve Muhterem Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef alan "namusuma dil uzattı" itham ve hakareti nedeniyle gerekli soruşturmanın yapılarak Akşener hakkında kamu davası açılması,

Meral Akşener hakkında 2015 yılı mayıs ayında bir televizyon programında gazeteci Latif Erdoğan tarafından ortaya atılan "kaseti var" şeklindeki çirkin iddianın çok yönlü araştırılarak, bu iddia ve itham hakkında yargı organları tarafından kati suretle bir karar verilmesi ve ayrıca bu ithamın arka planının ve hangi algı yönetimine hizmet etmek amacıyla gündeme getirildiğinin, iddia sahibi Latif Erdoğan'ın FETÖ bağlantıları ve geçmişi de dikkate alınarak soruşturulması,

Meral Akşener hakkındaki çirkin iddianın sonrasında, Akşener'in sık sık "namusuma dil uzattılar" şeklindeki beyan ve demeçleriyle oluşturmak istediği mağduriyet ve istismarın önüne geçebilmek adına, bu çirkin iddiayı vesile yaparak kimler Akşener'in namusunu hedef almışlarsa bu kişilerin tespit edilerek soruşturulması ve bu vesileyle Akşener'in her fırsatta birilerini hedef göstermek adına "namusuma dil uzattılar" şeklindeki itham ve karalamalarına son verilerek, gerçek faillerin ortaya çıkarılması, Bu çerçevede Sayın Başsavcılığınızca gerekli soruşturmanın başlatılabilmesi amacıyla iş bu şikâyet ve ihbar dilekçesinin tanzim edilmesi zorunluluğu doğmuştur.



DELİLLER : Dilekçemizde özetlenen olay ve açıklamalara ilişkin olarak açık kaynaklarda ve basın yayın organlarında yer alan haber ve değerlendirmeler



NETİCE-İ TALEP :

İzah edilen gerekçelerle iş bu ihbar ve şikâyet dilekçemiz çerçevesinde, gerekli soruşturmanın başlatılarak,

Öncelikli olarak Akşener tarafından söylendiği iddia edilen ve basın yayın kuruluşlarında yer alan ve Muhterem Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef alan "namusuma dil uzattı" itham ve hakareti nedeniyle gerekli soruşturmanın yapılarak Akşener hakkında kamu davası açılması,

Meral Akşener hakkında 2015 yılı mayıs ayında bir televizyon programında gazeteci Latif Erdoğan tarafından ortaya atılan "kaseti var" şeklindeki çirkin iddiasının çok yönlü araştırılarak, bu iddia ve itham hakkında yargı organları tarafından kati suretle bir karar verilmesi ve ayrıca bu ithamın arka planının ve hangi algı yönetimine hizmet etmek amacıyla gündeme getirildiğinin, iddia sahibi Latif Erdoğan'ın FETÖ bağlantıları da (halen devam ediyorsa) nazara alınarak soruşturulması,

Meral Akşener hakkındaki çirkin iddianın sonrasında, Akşener'in sık sık "namusuma dil uzattılar" şeklinde beyan ve demeçleriyle oluşturmak istediği mağduriyet ve istismarın önüne geçebilmek adına, bu çirkin iddiayı vesile yaparak kimler Akşener'in namusunu hedef almışlarsa bu kişilerin tespit edilerek soruşturulması ve bu vesileyle Akşener'in her fırsatta birilerini hedef göstermek adına "namusuma dil uzattılar" şeklindeki itham ve karalamalarına son verilerek, gerçek faillerin ortaya çıkarılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 16.07.2018 MHP GENEL SEKRETERLİĞİ