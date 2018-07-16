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Kediciklerin çoğu hastalıkları olduğunu belirterek polislerden hastaneye yatırılmayı istedi

ve beraberinde gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alınmasına başlandı. Gözaltına alınan kadınların çoğu hastalıkları olduğunu belirterek hastaneye yatmayı istediklerini belirtti.

Kedicikler hastalıklı çıktı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 11 Temmuz'da ve grubuna yönelik 4 ilde yaptığı operasyon kapsamında 187 kişi gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah saatlerinde soruşturma kapsamında aranması bulunan Mehmet Alp Ünlü'yü de yakaladı. Polis ekipleri gözaltına aldığı şüphelilerin ifadelerini almaya başladığı öğrenildi.

Gözaltına alınan kadınların çoğunun doktor kontrolü sırasında çeşitli hastalıkları olduğunu belirterek hastaneye yatma veya düzenli kullandıkları ilaçların verilmesi için adli talepleri olduğu belirtildi.

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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi 19:51
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