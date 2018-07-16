CHP PM üyesi Aksünger, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Öğleden sonra Krt Tv'ye çıkarken 250 olan imza sayısı, gün sonu 353 olmuş. Değişim olacak gibi" paylaşımında bulundu.
UMUDU BİRLİKTE BÜYÜTECEĞİZ
Usluer, sosyal medyadaki paylaşımında "Değişim ve umut kurultayı çağrımıza bugün itibariyle noter tasdikli olarak 353 delegemiz imza verdi.
Değişimi birlikte başlatacağız umudu birlikte büyüteceğiz" ifadelerini kullandı.
"CHP iNCE'Yİ YALNIZ BIRAKTI"
Kavgada son bombayı CHP PM üyesi Erdal Aksünger patlattı. Aksünger, CHP'nin seçim sürecinde ve seçim gecesi sonuçların açıklandığı anlarda , açıklama yapmamakla suçlanan Muharrem İnce'yi yalnız ve bilgisiz bıraktığını ifade etti. Aksünger ayrıca kurultay için toplanan imzalara da değinerek CHP'de değişimin ayak seslerini açığa çıkardı...
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