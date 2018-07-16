Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Hakan Şükür, 15 Temmuz akşamı sosyal medya hesabından skandal bir mesaj paylaştı.
Terör örgütü firarisi Şükür, '15 Temmuz şehitlerini rahmet, saygı ve dua ile anıyorum. Yapan ve yaptıranları da lanetliyorum' ifadelerini kullandı.
ŞÜKÜR'ÜN MESAJINA TEPKİ
Hakan Şükür'ün mesajına binlerce vatandaş çok sert tepki gösterdi.
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