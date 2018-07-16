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'cü 'e büyük tepki

ile ilişkisi nedeniyle yurt dışına kaçan ve hala FETÖ firarisi olarak aranan 'ün sosyal medya hesabı üzerinden yazdığı yazı büyük tepki çekti.

FETÖcü Hakan Şüküre büyük tepki

Fetullahçı Terör Örgütü () firarisi , 15 Temmuz akşamı sosyal medya hesabından skandal bir mesaj paylaştı.

Terör örgütü firarisi Şükür, '15 Temmuz şehitlerini rahmet, saygı ve dua ile anıyorum. Yapan ve yaptıranları da lanetliyorum' ifadelerini kullandı.

ŞÜKÜR'ÜN MESAJINA TEPKİ

Hakan Şükür'ün mesajına binlerce vatandaş çok sert tepki gösterdi.

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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi 07:18
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