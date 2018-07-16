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raporundan kan donduran ayrıntılar

31 farklı suçtan dolayı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve örgütüne ilişkin hazırlanan raporda kan donduran ayrıntılar çıkmaya devam ediyor.

Oktar raporundan kan donduran ayrıntılar

Rapora göre genç kızlar örgütün erkek üyelerinin 'cinsel eğitim eşyası' gibi kullanılıyordu. Örgütün devasa ölçülerdeki maddi gücünün yönetimi örgüt üyeleri arasında çatlaklara yol açtı ve bu anlaşmazlıklar örgüt içinde silahlı saldırılara kadar büyüdü. Gizliliğe büyük önem veren örgüt, 'hücre evi' mantığıyla örgütleniyor ve ailesinin maddi varlığına göz dikilen kızlar 'toplum dışı bir varlık' haline getiriliyordu.

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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi 08:32
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