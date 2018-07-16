İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 11 Temmuz'da Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul merkezli 5 ilde yaptığı operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 106'sı kadın 235 şüpheliden şu ana kadar 100'ü kadın 190'ı gözaltına alındı.
Adnan Oktar soruşturmasında flaş gelişme! 6 farklı ülkeden...
Kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen ve geçtiğimiz günlerde yapılan şafak baskını ile gözaltına alınan Adnan Oktar hakkında 17 kişi "cinsel istismar" suçlamasıyla şikayette bulundu. Şikayetçilerin sadece Türkiye'den değil 6 farklı ülkeden olduğu öğrenildi.
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