Adnan Oktar soruşturmasında flaş gelişme! 6 farklı ülkeden...

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 11 Temmuz'da Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul merkezli 5 ilde yaptığı operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 106'sı kadın 235 şüpheliden şu ana kadar 100'ü kadın 190'ı gözaltına alındı.