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Adnan Oktar soruşturmasında flaş gelişme! 6 farklı ülkeden...

Kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen ve geçtiğimiz günlerde yapılan şafak baskını ile gözaltına alınan Adnan Oktar hakkında 17 kişi "cinsel istismar" suçlamasıyla şikayette bulundu. Şikayetçilerin sadece Türkiye'den değil 6 farklı ülkeden olduğu öğrenildi.

Adnan Oktar soruşturmasında flaş gelişme! 6 farklı ülkeden...

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 11 Temmuz'da Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul merkezli 5 ilde yaptığı operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 106'sı kadın 235 şüpheliden şu ana kadar 100'ü kadın 190'ı gözaltına alındı.

  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi 07:08
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