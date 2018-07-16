Darbe defterini kapattık

Tayyip Erdoğan, dün 15 Temmuz'un ikinci yıldönümünde önce bin 500 gazi ve şehit yakınıyla Ankara'da buluştu. Akşam ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vatandaşlara seslendi: Milletimiz asırlardır sahada kanıyla, canıyla, bileğinin hakkıyla kazandıklarını masa oyunlarıyla, diplomasi tuzaklarıyla, hatta ihanetle kaybetmekten bıktı, biz kaybetmeyeceğiz. Biz şehitlerimizin kanları, gazilerimizin fedakarlığı ve bu yola baş koymuş milyonların mücadelesi uğruna kazandıklarımızı masada tehlikeye atmamakta kararlıyız. 15 Temmuz'u unutturmayacağız, unutmayacağız.