Yol Durumu
  1. AK Parti'den flaş OHAL açıklaması
  2. Adnan Oktar ve diğer şüphelilerin ifadeleri alınmaya başladı

te yaş ve ücret belli oldu! Bedelli askerlik yaşı belli oldu mu? Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Milyonlarca kişinin beklediği müjdesi geldi. Hükümet yetkililerinin bedelli askerlik hakkında çalışma yürüttüklerini açıklamasının ardından bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Bedelli askerlikte yaş şartı ne olacak? Bedelli askerlikte ücret ne olacak? Bedelli askerlikte şartlar ne olacak? gibi sorulara cevap aranmaya başlandı. Son dakika bilgisine göre bedelli askerlik yaşı ve ücreti belli oldu. İşte detaylar...


Milyonlarca askerlik çağına gelmiş vatandaş gözünü bedelli askerlikten gelecek habere çevirdi. Hükümet yetkililerinin bedelli askerlik hakkında çalışma yürüttüklerini açıklamasının ardından bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Bedelli askerlikte yaş şartı ne olacak? Bedelli askerlikte ücret ne olacak? Bedelli askerlikte şartlar ne olacak? gibi sorulara cevap aranmaya başlandı.

Etiketler: ,
  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi 16:29
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR