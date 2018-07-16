

Milyonlarca askerlik çağına gelmiş vatandaş gözünü bedelli askerlikten gelecek habere çevirdi. Hükümet yetkililerinin bedelli askerlik hakkında çalışma yürüttüklerini açıklamasının ardından bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Bedelli askerlikte yaş şartı ne olacak? Bedelli askerlikte ücret ne olacak? Bedelli askerlikte şartlar ne olacak? gibi sorulara cevap aranmaya başlandı.