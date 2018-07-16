ELİYLE SUS İŞARETİ YAPTI
Adnan Oktar, öğle saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Oktar sağlık kontrolünün ardından tekrar polis aracına bindirildi. Adnan Oktar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Elleri kelepçeli olarak hastaneye getirilen Oktar, basın mensuplarının soruları üzerine eliyle sus işareti yaptı.
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