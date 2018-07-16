Yol Durumu
  1. TBMM’de yeni dönemin ilk yasa teklifi

ve diğer şüphelilerin ifadeleri alınmaya başladı

ve beraberinde gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alınmasına başlandı.



ELİYLE SUS İŞARETİ YAPTI
Adnan Oktar, öğle saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Oktar sağlık kontrolünün ardından tekrar polis aracına bindirildi. Adnan Oktar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Elleri kelepçeli olarak hastaneye getirilen Oktar, basın mensuplarının soruları üzerine eliyle sus işareti yaptı.
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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi 16:16
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