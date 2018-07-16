24 Haziran akşamında sandığa gömülen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hezimetten sonra ortalıktan kaybolmuş ancak ertesi gün açıklama yapmıştı. İnce'nin bu hareketi tepkilere yol açmışken bir skandal harekette CHP'den geldi. CHP resmi Twitter hesabından seçimden tam 22 gün sonra seçim sonuçlarını açıkladığını duyurdu CHP'nin bu paylaşımı sosyal medyada alay konusu oldu.







İşte CHP'nin skandal paylaşımına gelen tepklilerden bazıları;























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