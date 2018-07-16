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ıslak imzalı sonuçlarını açıkladı

lerinde de hezimete uğrayan ne yapacağını şaşırdı. CHP'nin seçimlerden 22 gün sonra seçim sonuçlarını duyurması da alay konusu oldu.

CHP seçim sonuçlarını açıkladı! Sosyal medya patladı

akşamında sandığa gömülen 'nin cumhurbaşkanı adayı hezimetten sonra ortalıktan kaybolmuş ancak ertesi gün açıklama yapmıştı. İnce'nin bu hareketi tepkilere yol açmışken bir skandal harekette CHP'den geldi. CHP resmi Twitter hesabından den tam 22 gün sonra seçim sonuçlarını açıkladığını duyurdu CHP'nin bu paylaşımı da alay konusu oldu.



İşte CHP'nin skandal paylaşımına gelen tepklilerden bazıları;











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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi 16:30
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