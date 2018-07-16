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Albayrak: Gururluyum

Albayrak: Gururluyum
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından hain darbe kalkışmasının 2. yıl dönümünde için bir paylaşım yaptı. Bakan Albayrak "15 Temmuz'da, binlerce yıllık tarihinde defalarca yaptığı gibi, kutsalları uğrunda canını vermekten çekinmeyeceğini gösteren bu kahraman milletin ferdi olmaktan gurur duyuyorum. O gece şehit olan kardeşlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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