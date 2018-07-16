Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 2. yıl dönümünde için bir paylaşım yaptı. Bakan Albayrak "15 Temmuz'da, binlerce yıllık tarihinde defalarca yaptığı gibi, kutsalları uğrunda canını vermekten çekinmeyeceğini gösteren bu kahraman milletin ferdi olmaktan gurur duyuyorum. O gece şehit olan kardeşlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
Albayrak: Gururluyum
Etiketler: Berat Albayrak , 15 Temmuz
- 16 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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