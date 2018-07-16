Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve örgütüne yönelik sürdürülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Polisin yaptığı operasyonda kaçtığı iddia edilen Adnan Oktar'ın kediciklerinden Tülay Kumaşcı'nın gözaltına alındığı öğrenildi. İTÜ Matematik Mühendisliği mezunu Tülay Kumaşçı, örgütün hiyerarşik yapısı içinde önemli noktada yer alıyordu.
Adnan Oktar'a bir şok daha! 'Kara Kedi' Tülay Kumaşçı yakalandı
Adnan Oktar'ın Kara Kedi'si olarak bilinen Tülay Kumaşçı yakalandı. Kamuoyunda Adnan Hoca olarak geçen suç örgütü şebekesinin elebaşı Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonlar devam ediyor. Sabah saatlerinde gelen habere göre Adnan Oktar'ın 'Kara Kedi'si konumunda olan ve örgüt içinde önemli bir yere sahip olan Tülay Kumaşçı yakalandı. İşte detaylar...
Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve örgütüne yönelik sürdürülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Polisin yaptığı operasyonda kaçtığı iddia edilen Adnan Oktar'ın kediciklerinden Tülay Kumaşcı'nın gözaltına alındığı öğrenildi. İTÜ Matematik Mühendisliği mezunu Tülay Kumaşçı, örgütün hiyerarşik yapısı içinde önemli noktada yer alıyordu.
Etiketler: Adnan Oktar , Tülay Kumaşçı , Avusturya , Katar , Azerbaycan , Türkiye
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