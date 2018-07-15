Vatan için ölmeyi de biliriz

Erol Olçok, FETÖ'cü hainlere canı pahasına karşı çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde mertebelerin en yücesine ulaştı. Çorumlu Ünal Güngördüm, onu anlattı:
Lisede bir piyes sahneledik. Erol, şehit oldu. Perde kapandığında bize döndü ve 'Rol icabı öldük ama bu vatan için gerçekten ölmesini de biliriz' dedi. Dediğini de yaptı.
Reklamcı Erol Olçok, Başkan Erdoğan'a yıllarca danışmanlık hizmeti verdi. 15 Temmuz'da oğlu Abdullah Tayyip'le şehit edildi.
Lisede bir piyes sahneledik. Erol, şehit oldu. Perde kapandığında bize döndü ve 'Rol icabı öldük ama bu vatan için gerçekten ölmesini de biliriz' dedi. Dediğini de yaptı.
Reklamcı Erol Olçok, Başkan Erdoğan'a yıllarca danışmanlık hizmeti verdi. 15 Temmuz'da oğlu Abdullah Tayyip'le şehit edildi.
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