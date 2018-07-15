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için ölmeyi de biliriz

’cü kalkışma sırasında oğluyla birlilte şehit edilen ünlü reklamcı Erol Olçok, lise yıllarında hainlerine böyle meydan okumuş...

Vatan için ölmeyi de biliriz
, 'cü hainlere canı pahasına karşı çıktı. Şehitler Köprüsü'nde mertebelerin en yücesine ulaştı. Çorumlu Ünal Güngördüm, onu anlattı:



Lisede bir piyes sahneledik. Erol, şehit oldu. Perde kapandığında bize döndü ve 'Rol icabı öldük ama bu için gerçekten ölmesini de biliriz' dedi. Dediğini de yaptı.



Reklamcı Erol Olçok, Başkan Erdoğan'a yıllarca danışmanlık hizmeti verdi. 15 Temmuz'da oğlu Abdullah Tayyip'le şehit edildi.
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