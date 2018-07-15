Rezalet! Adnan Oktar liseli kızları böyle ağına düşürmüş

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar ve müridlerine yönelik 5 ilde 106'sı kadın 235 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.Operasyonda Oktar Babuna, Didem Ürer ve Manken Gökhan Barlan'ın da aralarında yer aldığı 190 şüpheli gözaltına alındı.

Dava dosyasında "Reşit olmayanla cinsel ilişki" "Cinsel Saldırı" "Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması" "Çocukların cinsel istismarı" gibi iddialar da yer alıyor.

ÖĞRENCİLERİNİ ÖRGÜTE PAZARLADI!

SuperHaber'in ulaştığı ses kaydında ise Oktar'ın genç kızları ağına düşürmesinde ona yardımcı olan ve bir dershanede öğretmenlik yapan kadın müridi Dilem Köknar'ın 16-17 yaşında olduğunu söylediği öğrencisini, örgüte nasıl pazarladığı ortaya çıktı.

Adnan Oktar genç kızları ağına böyle düşürüyormuş...



