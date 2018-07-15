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  1. 15 Temmuz'da kim ne yaptı?

Rezalet! liseli kızları böyle ağına düşürmüş

ve müridlerine yönelik düzenlenen operasyonun ardından, örgütle ilgili yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Rezalet! Adnan Oktar liseli kızları böyle ağına düşürmüş

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ve müridlerine yönelik 5 ilde 106'sı kadın 235 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.Operasyonda Oktar Babuna, Didem Ürer ve Manken Gökhan Barlan'ın da aralarında yer aldığı 190 şüpheli gözaltına alındı.

Dava dosyasında "Reşit olmayanla cinsel ilişki" "Cinsel Saldırı" "Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması" "Çocukların cinsel istismarı" gibi iddialar da yer alıyor.

ÖĞRENCİLERİNİ ÖRGÜTE PAZARLADI!

SuperHaber'in ulaştığı ses kaydında ise Oktar'ın genç kızları ağına düşürmesinde ona yardımcı olan ve bir dershanede öğretmenlik yapan kadın müridi Dilem Köknar'ın 16-17 yaşında olduğunu söylediği öğrencisini, örgüte nasıl pazarladığı ortaya çıktı.

Adnan Oktar genç kızları ağına böyle düşürüyormuş...

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  • 15 Temmuz 2018, Pazar 11:32
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