Millet Camii'nde Hatm-i Şerif

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ,Erdoğan'ın katılımıyla Millet Camii'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı. Başkan Erdoğan Millet Camii'nde şehitler için Kur'anı Kerim okuduTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Camii'nde hatmi şerif merasimine katıldı.

Başkan Erdoğan Millet Camii'nde Kur'anı Kerim okudu.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz şehitleri için dua etti.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Camii'nde hatmi şerif merasimine veErdoğan şehit yakınları ile gazilerle yemeğe katılacak ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halka hitap edecek.