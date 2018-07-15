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Millet Camii'nde Hatm-i Şerif

15 Temmuz şehitleri için düzenlenen merasimde Kur'an-ı Kerim okudu. Erdoğan'ın Kur'an tilavetinden sonra Diyanet İşleri Başkanı dua etti.

Başkan Erdoğandan Kuran tilaveti!
Türkiye Cumhurbaşkanı ,Erdoğan'ın katılımıyla Millet Camii'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı. Başkan Erdoğan Millet Camii'nde şehitler için Kur'anı Kerim okudu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Camii'nde hatmi şerif merasimine katıldı.



Başkan Erdoğan Millet Camii'nde Kur'anı Kerim okudu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz şehitleri için dua etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Camii'nde hatmi şerif merasimine ve

ERDOĞAN'IN SONRAKİ PROGRAMI
Erdoğan şehit yakınları ile gazilerle yemeğe katılacak ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halka hitap edecek.
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  • 15 Temmuz 2018, Pazar 13:10
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