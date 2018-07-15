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'da kim ne yaptı?

Milletin iradesine el koymak isteyen darbecilere karşı canını ortaya koyanlar meydanlara inerken, bazıları kuyruklarındaydı.

15 Temmuzda kim ne yaptı?
Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto 'cüler, 'da milli iradeyi ele geçirmek için kanlı bir darbe girişiminde bulundu.

MİLLET DUR DEDİ
'ın çağrısından sonra; meydanlara inerek 'ya hürüz, ya ölürüz' anlayışıyla darbecilere karşı canını ortaya koyan millet, hain girişimi püskürttü.



MARKETLERDE, ATM'LERDE KUYRUKLAR
​Fetullahçı teröristlere karşı meydanlarda tarihi bir destan yazılırken, bazıları keyifli bir beklenti içerisindeydi. Darbenin başarılı olacağına inananlar, soluğu marketlerde ve 'lerde aldı. Marketlere gidip yiyecek stoğu yapmak için sıra oluşturanlar, bankalardaki tüm paralarını çekmek için birbirleriyle yarıştı.






Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbeci teröristlere karşı güvenlik güçlerine talimat verirken..


Atatürk Havalimanı'nda darbecileri görünce Bakırköy'deki eve giden Kemal Kılıçdaroğlu, yaşananları televizyondan izlerken..

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  • 15 Temmuz 2018, Pazar 11:29
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