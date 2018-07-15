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'ya büyük darbe! 'ü şehit eden teröristler öldürüldü

’un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki 'ün şehit olduğu çatışmada 'lı teröristlerin başında olduğu belirtilen örgütün Sözde sorumlusu Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır ile Sorej kod , 'nin Kürtün ilçesinde çıkan çatışmada öldürüldü.

Şehit Erenin intikamı alındı!
'un Güce ilçesine bağlı Körükbelen yaylasında 6 gün önce çıkan Uzman Çavuş Ali Cevzic'nin şehit olduğu çatışmanın ardından, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla Giresun- - üçgeninde yürütülen hava destekli geniş çaplı operasyonlar sonuç verdi. Güvenlik güçleri, bugün saaat 02.30 sıralarında Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Sarıtaş Yaylası kırsalında 'lı teröristlerle temas sağladı. Çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Yapılan araştırmada, öldürülen teröristlerin, geçen yıl erzak çalan PKK'lıların yerini gösterirken kurşunların hedefi olan 15 yaşındaki ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehit eden grubun başında olduğu belirtilen, İçişleri Bakanlığı'nın Aranan Teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alan örgütün sözde sorumlusu Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır ile Sorej kod olduğu belirlendi.
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  • 15 Temmuz 2018, Pazar 09:45
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