Ayrıca Cumhurbaşkanı kararıyla Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Özvar atandı.
Prof. Dr. Nuri Aydın
PROF. DR. NURİ AYDIN KİMDİR?
Tıp eğitimine 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde başlayan Prof. Dr. Nuri Aydın 2001-2006 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda eğitimini sürdürdü.
YURT DIŞI EĞİTİMLER
Stetson Powel Orthopedics, Burbank, Los Angeles, ABD (2016)
Intra-European Travelling Fellowship, Avrupa Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği (SECEC) (2013)
Sportorthopadie/Sportmedizin Fellowship, Munich Teknik Universitesi, Klinikum Rechts der Isar, Almanya (2003)
Ortopedik Travma ve Ayak Cerrahisi Fellowship, Hospital for Special Surgery, New York, ABD (2002)
Internship Pediatrics, Harvard Üniversitesi Tıp Okulu, Massachussets General Hospital, Boston, ABD (2000)
Spor Yaralanmaları ve Omuz Cerrahisi, Pittsburgh Universitesi, ABD (1999)
Internal Medicine Visiting Medical Student, Yale Üniversitesi, New Haven, ABD (1999)
Bell Language Schools, Saffron Walden, İngiltere (1996)
6 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATANDI
Cumhurbaşkanı kararıyla, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Akın Levent, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğüne, Prof. Dr. Nuri Aydın, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Erol Özvar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Fatih Savaşan atandı. Yükseköğretim Kurulu Üyeliği'ne ise, Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet ÇELİK getirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.