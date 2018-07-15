7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanına bağlandı.Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Yüksek Askeri Şura'nın yapısı yeniden düzenlendi.
8 numaralı kararnameye göre Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanının başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanacak. Cumhurbaşkanı gerektiğinde Şurayı toplayabilecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı da Yüksek Askeri Şura üyesi olacak.
GENELKURMAY MİLLİ SAVUNMA BAKANINA BAĞLANDI
-Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanına bağlandı. -TİKA ve YTB, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandı -TİKA ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandı. -Vakıflar Genel Müdürlüğü de kararname ile Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandı.
YÖK ÜYELİĞİNE ASELSAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ÇELİK SEÇİLDİ
Cumhurbaşkanı kararıyla YÖK üyeliğine ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik seçildi.
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI KURULDU
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanl��ğı kuruldu.
MİLLİ GÜVENLİK KURULU KARARI
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yapılan düzenleme kapsamında, Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının çağrısıyla iki ayda bir toplanacak. Kurula, Cumhurbaşkanının katılmadığı zamanlarda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek
8 numaralı kararnameye göre Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanının başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanacak. Cumhurbaşkanı gerektiğinde Şurayı toplayabilecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı da Yüksek Askeri Şura üyesi olacak.
GENELKURMAY MİLLİ SAVUNMA BAKANINA BAĞLANDI
-Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanına bağlandı. -TİKA ve YTB, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandı -TİKA ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandı. -Vakıflar Genel Müdürlüğü de kararname ile Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandı.
YÖK ÜYELİĞİNE ASELSAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ÇELİK SEÇİLDİ
Cumhurbaşkanı kararıyla YÖK üyeliğine ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik seçildi.
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI KURULDU
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanl��ğı kuruldu.
MİLLİ GÜVENLİK KURULU KARARI
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yapılan düzenleme kapsamında, Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının çağrısıyla iki ayda bir toplanacak. Kurula, Cumhurbaşkanının katılmadığı zamanlarda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek
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