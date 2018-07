Birlikte ölüme gittiler

Temmuz darbe gecesi çatışmaların en kanlı yaşandığı Çengelköy'de vatanını korumak için sokağa çıkankardeşleri hainlerin kurşunu ayırdı. Yaylım ateşinde yerden seken kurşun Volkan Esen 'in parmağını koparıp vücuduna girdi. İç organları parçalandı. Hastaneye götürüldğündeyse yanındaki ağabeyine kalp masajı yapıldığını gördü. Ağabeytüm müdahalelere rağmen şehit düştü.ise 9 kez ameliyat oldu.Hainlerin kurşunu ise hala vücudunda. Tehlikeli bir noktada olduğu için doktorlar kuruşunu vücudundan alamıyor.O gecenin hatıralarıyla yaşadığını söyleyen, "2 yıl geçse de bizim için değişen hiçbir şey yok. Her şey aynı. Hatta acılarımız, özlemimiz daha da artıyor. Ancak ülkemize sahip çıktık. Bundan sonra da arkamızdan gelenHaniler tamamen temizlenmedi. Seçim zamanı her şeyi gördük. Ama yine hayırlısı Cumhurbaşkanımız oldu. İnşallah ülkemiz daha iyi yerlere gidecek. Allah bir daha öyle bir gece yaşatmasın" dedi.O gecenin ardından 9 defa ameliyat olduğunu söyleyen Esen, sözlerine şöyle devam etti: "Fizik tedavi gördüm. Ama hala ağrılar devam ediyor. Tekrar fizik tedavi almayı düşünüyorum. 15 Temmuz 'un hatıraları peşimizi bırakmıyor. Zaten kurşun işaret parmağımı kopardı. Sonra vücuduma girip organlarımı parçaladı. Beni vuran kurşun hala vücudumda. İki üç defa almaya kalkıştılar. Ancak omuriliğe yakın bir yerde olduğu için alamadılar."Cuntacı askerlere karşı mücadele eden Gökhan Esen , bacağından vurulan kardeşini son anda kurtarırken karakol önünde devam eden çatışmada şehit oldu.