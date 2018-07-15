Bir kedicik 75 bin TL

Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonun ardından "kedicik" olarak adlandırılan grup üyesi kadınların hemen hepsinin bir dizi estetik ameliyat geçirdiği biliniyordu. Kendi televizyon kanalında yaptığı programda da yer alan kadınların meme silikonu, Brezilya poposu, burun estetiği ve dudaklarında silikon bulunurken, elmacık kemikleri ise dolgu ile belirginleştiriliyor. Operasyon sonrası ortaya çıkan söylentiler de kediciklerin hep aynı doktorlar tarafından ameliyat edildiği iddia edilirken bu doktorların ise henüz kim olduğu bilinmiyor. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur bu estetik ameliyatların toplam fiyatının hastane, doktora ve hastaya göre farklılık göstermekle birlikte yaklaşık olarak 75 bin Türk Lirası civarında olabildiğini söyledi. Cihantimur "Böyle bir operasyonun maliyeti az değil. Burun, dudak, şakak kemiği, meme, vücut estetiği gibi birçok operasyon yaptırmak ortalama 60-75 bin Türk Lirası'na mal olabilir" dedi.
KEDİ DEĞİL KÖLE
Adnan Oktar suç örgütünün hiyerarşik yapısı çözüldü. Örgüte kadın temin eden "Erkekler Grubu", yargıdan sorumlu "Avukat Avcıları Grubu" başı çekiyor. Emirlere uymayan kadınlara eziyet eden "Psikopatlar Grubu" da deşifre edildi. "Kız Kardeşler Grubu" ise "Köle" olarak adlandırılan genç kızlardan oluşuyor.
(Brezilya poposu 25 bin TL, Dudak silikonu 5 bin TL, Göğüs silikonu 15 bin TL, Burun estetiği 10 bin TL, Elmacık kemiği botoksu 5 bin TL, Yağ aldırma 15 bin TL)
LİSELİ KIZA TUZAK
Adnan Oktar operasyonunda bir dershanede öğretmenlik yapan kadın müridi Dilem Köknar'ın 16-17 yaşındaki kız öğrencisini, örgüte nasıl pazarladığı ortaya çıktı. Çıkan ses kaydında Köknar'ın "Çalıştığım yerde bir tane kız var. Çok çok güzel. Lise öğrencisi. Böyle bayağı açık saçık da giyiniyor. Çok rahat davranıyor. Kız kıza birbirlerinin üstüne falan atlıyorlar. 16 ya da 17 yaşında" diyerek Adnan Oktar'ı aradığı görüldü. Oktar'ın talimatıyla kızın örgüte alınmasına karar verildi.
İKİ KÖSTEBEK POLİS
İstanbul Mali Şube ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınanların sayısı 185'e yükseldi. Adnan Oktar'ın istekleri doğrultusunda emniyet sisteminden bazı kişiler hakkında araştırma yaptıkları ileri sürülen polis memurları O.Ö. ve O.U. da sorguya alındı.
KEDİ DEĞİL KÖLE
Adnan Oktar suç örgütünün hiyerarşik yapısı çözüldü. Örgüte kadın temin eden "Erkekler Grubu", yargıdan sorumlu "Avukat Avcıları Grubu" başı çekiyor. Emirlere uymayan kadınlara eziyet eden "Psikopatlar Grubu" da deşifre edildi. "Kız Kardeşler Grubu" ise "Köle" olarak adlandırılan genç kızlardan oluşuyor.
(Brezilya poposu 25 bin TL, Dudak silikonu 5 bin TL, Göğüs silikonu 15 bin TL, Burun estetiği 10 bin TL, Elmacık kemiği botoksu 5 bin TL, Yağ aldırma 15 bin TL)
LİSELİ KIZA TUZAK
Adnan Oktar operasyonunda bir dershanede öğretmenlik yapan kadın müridi Dilem Köknar'ın 16-17 yaşındaki kız öğrencisini, örgüte nasıl pazarladığı ortaya çıktı. Çıkan ses kaydında Köknar'ın "Çalıştığım yerde bir tane kız var. Çok çok güzel. Lise öğrencisi. Böyle bayağı açık saçık da giyiniyor. Çok rahat davranıyor. Kız kıza birbirlerinin üstüne falan atlıyorlar. 16 ya da 17 yaşında" diyerek Adnan Oktar'ı aradığı görüldü. Oktar'ın talimatıyla kızın örgüte alınmasına karar verildi.
İKİ KÖSTEBEK POLİS
İstanbul Mali Şube ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınanların sayısı 185'e yükseldi. Adnan Oktar'ın istekleri doğrultusunda emniyet sisteminden bazı kişiler hakkında araştırma yaptıkları ileri sürülen polis memurları O.Ö. ve O.U. da sorguya alındı.
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