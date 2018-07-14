Tapınakçı Akın

Teröristbaşı Fetullah Gülen için "Bir gülüşüne tüm malımı feda ederim" diyen firari işadamı Akın İpek, İngiltere'de görüntülendi. İpek'in Londra'daki 3 ofisinde ve kendi soyadını plakasında taşıyan lüks aracı ve şoförüyle rahat bir yaşam sürdüğü görüldü. İngiltere'ye kaçırdığı servetle, kentin merkezindeki Temple (Tapınak) semtindeki lüks, tarihi binada geniş bir ofisi merkez olarak kullanan İpek'in, The City'de ve Gray's Inn Road'da da birer ofisi bulunduğu öğrenildi. İpek'in ofislerinin değerinin milyonlarca pound olduğu ve aracının da ATIIPEK plakalı ve değeri 2 milyon TL'yi bulan bir Range Rover olduğu görüldü.
İŞTE OTURDUĞU EV
ÖZEL PLAKALI JİP
İŞTE OTURDUĞU EV
ÖZEL PLAKALI JİP
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