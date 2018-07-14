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Şirkete dava açsam kazanabilir miyim?

Şirkete dava açsam kazanabilir miyim?
Bir matbaada çalışırken parmaklarımı kaptırdım. Şirket bana mümkün olduğu sürece aylığımı ödeyeceğini söyledi. Ancak sadece iki ay sonra ödemeyeceklerini açıkladı. Şimdi şirketin durumu çok iyi. Dava açsam bir kazancım olabilir mi?
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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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