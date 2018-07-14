Bir matbaada çalışırken parmaklarımı kaptırdım. Şirket bana mümkün olduğu sürece aylığımı ödeyeceğini söyledi. Ancak sadece iki ay sonra ödemeyeceklerini açıkladı. Şimdi şirketin durumu çok iyi. Dava açsam bir kazancım olabilir mi?
Şirkete dava açsam kazanabilir miyim?
Etiketler: türk ceza kanunu , sulh ceza , İnternet , Türkiye , fazla mesai
- 14 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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