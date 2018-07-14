‘Öğretmeni üzen beni üzer’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, göreve geldikten sonra üçüncü gününde 81 ilin milli eğitim müdürlerini Ankara'da Başkent Öğretmenevi'nde topladı. 'İl Milli Eğitim Müdürleri'ne 1 milyon öğretmen camiasının en büyük partner olduğunu hatırlatan Bakan Selçuk, "Öğretmenimi üzen beni üzer" diye seslendi.
SAFURE CANTÜRK
SAFURE CANTÜRK
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