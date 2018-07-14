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  1. Erdoğan’dan bedelli açıklaması: Kararname ile çıkarabiliriz
  2. Mustafa Destici'nin abisi kaza geçirdi

masada

Başkan Erdoğan, Zirvesi için gittiği dönüşünde gündemi değerlendirdi. müjdesi verdi...

Bedelli masada
Milli Savunma Bakanımız hazırlıklarını yapacak. Ne kadar kişiyi kapsayacak, hangi yaş grupları dahil edilecek, ücret ne kadar olacak, tüm bu konular belirlenecek.

En kötü ihtimalle yeni yasama döneminde açıklarız. Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz. O zaman daha erkene çekmiş oluruz.


98 YIL ÖNCESİNDEKİ GİBİ
HACI BAYRAM'DA CUMA NAMAZI



İLK MECLİS'TE KABİNE TOPLANTISI
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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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