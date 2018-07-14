Bedelli masada

Milli Savunma Bakanımız hazırlıklarını yapacak. Ne kadar kişiyi kapsayacak, hangi yaş grupları dahil edilecek, ücret ne kadar olacak, tüm bu konular belirlenecek.
En kötü ihtimalle yeni yasama döneminde açıklarız. Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz. O zaman daha erkene çekmiş oluruz.
98 YIL ÖNCESİNDEKİ GİBİ
HACI BAYRAM'DA CUMA NAMAZI
İLK MECLİS'TE KABİNE TOPLANTISI
En kötü ihtimalle yeni yasama döneminde açıklarız. Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz. O zaman daha erkene çekmiş oluruz.
98 YIL ÖNCESİNDEKİ GİBİ
HACI BAYRAM'DA CUMA NAMAZI
İLK MECLİS'TE KABİNE TOPLANTISI
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