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yle ilk toplantı bugün yapılacak

Başkan , NATO zirvesi dönüşü, kabinesiyle ilk toplantısını bugün Beştepe’de yapacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin de sözcüsü olması bekleniyor. nin gündeminde, “100 günlük eylem planı” olacak.

Yeni kabineyle ilk toplantı bugün!
'Başbakansız' ilk toplantıda öncelikli icraatlar, reformlar ve yeni devlet yapısı masaya yatırılacak. Erdoğan, toplantı öncesinde Hacı Bayram Camisi'nde kabine üyeleriyle cuma namazı kılacak.

Erdoğan başkanlığında yapılacak Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dışındaki isimler ilk kez katılacak. Parlamenter sistemin son bulmasının ardından 'başbakan'sız yapılacak ilk toplantıya katılacak olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erdoğan'ın sağında oturacak. Geçmişte bazı kritik Bakanlar Kurulu toplantılarına 'Genelkurmay Başkanı' sıfatıyla çağrılan Hulusi Akar da bugün 'Milli Savunma Bakanı' olarak Beştepe'de yerini alacak.

100 GÜNLÜK EYLEM PLANI


Toplantıda üç aşamalı uygulamaya konulacak le ilgili bakanlıkların atacağı adımlar değerlendirilecek. Erdoğan, bakanlık sayısının 27'den 16'ya düşürülmesinin ardından bürokraside yaşanacak değişimin de hızlandırılmasını isteyecek. En önemli başlık ise yeni kurum ve kuruluşların yapısı olacak. Erdoğan'ın açıklayacağı ilk 100 günlük vaatlerin öncelikleri belirlenecek.
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  • 13 Temmuz 2018, Cuma 05:15
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