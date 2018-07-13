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Başkan Erdoğan'dan 'a şeref madalyası

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törende Başkanı 'a Devlet Şeref Madalyası takdim edecek.

Başkan Erdoğandan Yıldırıma şeref madalyası

Parlamenter sistemin son başbakanı ve yeni sistemin ilk Meclis Başkanı 'a Beştepe'de Devlet Şeref Madalyası verilecek.

98 YIL ÖNCEKİ GİBİ

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım ve kabine üyeleri 'nin açıldığı tarih olan 23 Nisan 1920'de Atatürk ve tüm mebusların Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde Cuma Namazı kıldığı gibi birlikte namaz kılacak.

Erdoğan başkanlığındaki yeni kabine, daha sonra Eski Meclis'te ilk açılış törenini yaptıktan sonra Beştepe'ye geçecek. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin Erdoğan başkanlığındaki ilk toplantısının yoğun bir gündemi olacak.

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  • 13 Temmuz 2018, Cuma 08:54
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