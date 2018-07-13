Parlamenter sistemin son başbakanı ve yeni sistemin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a Beştepe'de Devlet Şeref Madalyası verilecek.

98 YIL ÖNCEKİ GİBİ

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım ve kabine üyeleri TBMM'nin açıldığı tarih olan 23 Nisan 1920'de Atatürk ve tüm mebusların Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde Cuma Namazı kıldığı gibi birlikte namaz kılacak.

Erdoğan başkanlığındaki yeni kabine, daha sonra Eski Meclis'te ilk açılış törenini yaptıktan sonra Beştepe'ye geçecek. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin Erdoğan başkanlığındaki ilk toplantısının yoğun bir gündemi olacak.